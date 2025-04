Ante la acción, el conjunto mexicano interpuso un recur-so frente al TAS para que analice el caso y abra una posibilidad de retornar al certamen. No obstante, los esmeraldas tendrán audiencia en la última semana de abril en Madrid.

Debemos ver las fechas del Tribunal Arbitral del Deporte, en las cuales no tenemos por supuesto poder de decisión, pero en mi opinión, al final de abril o principio de mayo se tendría que tomar una decisión final , afirmó Infantino en entrevista con el diario estadunidense Los Ángeles Times.

Decisiones rápidas

Hemos tomado una decisión en el Comité de Apelación de la FIFA, según los reglamentos. Ahora el caso seguramente se discutirá en el Tribunal Arbitral del Deporte, que va a tomar su determinación también en tiempos muy rápidos , apuntó Infantino.

Después de ese veredicto vamos a decidir también cómo se va a seguir, pero todo tiene que ser resuelto en las próximas semanas para tener la seguridad y la certidumbre de los 32 equipos, porque hoy tenemos 31 , agregó.

Ante la posibilidad de la exclusión definitiva del León en el Mundial de Clubes, versiones recientes señalaban que el América y Los Ángeles FC podrían disputar ese boleto que por ahora no tiene dueño. No obstante, las Águilas informaron el lunes no haber recibido por el momento ninguna notificación por parte de la FIFA.

El certamen internacional se llevará a cabo del 14 de junio al 13 de julio de este año en Estados Unidos, donde participarán 32 equipos. La Liga Mx será representada, al momento, por Pachuca y Monterrey.