Me siento muy contenta y honrada, especialmente porque sé que este reconocimiento tiene una gran relevancia. Los premios sirven para que los libros lleguen a más personas. La poesía es como un lugar de seguridad; me reconforta tanto leerla como escribirla. Siempre lo he hecho acompañada de otras personas, en talleres y con amigos.

Se trata de una conciencia de memoria física que no desaparece, envuelve los versos entre lo íntimo de la experiencia personal y el grito colectivo. El texto se distingue por su capacidad para tratar temas de salud sexual y estigmatización desde una perspectiva que fusiona lo individual con lo colectivo, revelando una poesía firme y contundente , señala el acta de deliberación.

Aunque el VPH es una condición prevenible y tratable, continúa siendo un tema marcado por el silencio y la vergüenza. Al respecto, la autora comentó: Este tema me ha acompañado durante años. Lo he vivido en carne propia y he visto a muchas amigas enfrentar problemas similares. Es algo que tiene solución, pero el tabú que lo rodea lo complica aún más .

Señaló que, a pesar de los avances científicos, la percepción social del virus no ha cambiado tanto . La contradicción entre los progresos médicos y las actitudes sociales sigue siendo una de las razones que la motivaron a abordar este complejo tema.

El VPH continúa rodeado de desinformación y prejuicios, y la poesía tiene la capacidad de visibilizarlo, de transgredir las barreras del lenguaje que dificultan su tratamiento abierto , añadió.

Al reflexionar sobre el cuerpo, la autora destacó la influencia de poetas como Elisa Díaz Castillo, quien “aborda de manera excepcional la relación entre enfermedad y cuerpo en su obra. El cuerpo y la enfermedad son temas que marcan nuestra existencia, y Díaz Castillo los explora de una manera profunda.

“Electrocauterización… no representa una ruptura con mis obras anteriores, sino una continuación de mi exploración sobre la identidad, el género y las complejidades del ser femenino. Me interesa mucho pensar en las generaciones de mujeres y cómo nos relacionamos a lo largo del tiempo, cómo esta cultura, con reglas no escritas, nos moldea a veces de maneras difíciles de entender.