Miércoles 2 de abril de 2025, p. 31

El Gobierno de la Ciudad de México puso en vigor el impuesto verde a empresas que emitan más de una tonelada de dióxido de carbono al año.

Lo anterior, en el contexto de un acuerdo que firmó con distintas cámaras de la iniciativa privada, con el propósito de crear una estrategia –que deberá presentarse el 5 de junio próximo– para reducir emisiones contaminantes provenientes de fuentes fijas.

En cuanto al nuevo gravamen, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Juan Pablo de Botton Falcón, señaló que este año se prevé obtener 60 millones de pesos, que se destinarán a proyectos ecológicos, electromovilidad y cuidado de animales.

Sin embargo, precisó que la meta es que con el paso del tiempo la recaudación sea de cero pesos, pues ello querrá decir que se han aplicado las medidas para disminuir la emisión de contaminantes.

Subrayó que el propósito de la medida es que las empresas emprendan acciones para disminuir la emisión de contaminantes, por lo que negó que tenga fines recaudatorios, pues los recursos que se prevén generar representan sólo 0.02 por ciento de la meta de ingresos fijada para este año.

Aunado a ello, dijo, se espera que el número de contribuyentes no sea más de 6 mil, de un universo de 100 mil negocios de todos los tamaños.