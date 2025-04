En lo que va del año, la Came ha activado cuatro contingencias: tres por ozono y una por partículas PM2.5. Las autoridades ambientales han pronosticado que podrían activarse de tres a 11 contingencias, con base en los registros históricos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó ayer la fase 1 de contingencia ambiental por ozono tras registrarse concentraciones superiores a 155 partes por billón (ppb) en varios puntos de la zona metropolitana del valle de México.

Para reducir los contaminantes, la Came indicó que hoy no circularán los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8 y 0, y los automotores con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

También llamó a la población a atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre 13 y 19 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Entre otras medidas, pidió no realizar actividades al aire libre, evitar hacer actos cívicos, culturales y de recreo, y recomendó posponer todo tipo de actividades abiertas a mediodía.

La Comisión Ambiental indicó que a las 10 horas de hoy emitirá un nuevo reporte para informar del estado de la contingencia.