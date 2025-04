En diciembre pasado, en el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, más de 500 organizaciones, académicos y técnicos agrícolas enviaron una carta a diversas instituciones federales para exigir una política de Estado que profundice la transformación de los sistemas agrícolas hacia una política rural integral que incluya la reducción del uso o prohibición progresiva de plaguicidas peligrosos.

Estamos por publicar por parte de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) un decreto donde se prohíben muchísimos plaguicidas que todavía no están prohibidos en México , señaló en la mañanera de ayer.

Ayer, la Presidenta destacó que por mucho tiempo en el país se habló del glifosato, pero hay muchos otros plaguicidas que no están vedados en el país y deben evitarse. El DDT (diclorodifeniltricloroetano), por ejemplo, todavía no está formalmente prohibido, aunque ya prácticamente no se vende. Vienen muchos (en el decreto) que ya están prohibidos en otros países y aquí dañan muchísimo a la salud. Ya lo vamos a estar informando , afirmó.