Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Martes 1º de abril de 2025, p. 10

Luego de bloquear los carriles de avenida de los Insurgentes por más de cinco horas, un grupo de ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordó ayer con el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) determinar una fecha para que los trámites de jubilación de más de mil 300 trabajadores de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) sean habilitados.

Tras culminar las negociaciones, Rafael Chávez Moreno, miembro del Frente Amplio de Unidad (FAU) y del SME, comentó a La Jornada que los trámites deben continuar sus procesos tras ser digitalizados por el Indep. Detalló que la fecha determinará cuándo pasen a la Secretaría del Trabajo, y posteriormente se programaría otra para ser entregados al IMSS. Reclamó que hay un retraso de más de dos años y medio para que se haga justicia a este grupo de ex trabajadores con sus jubilaciones correspondientes. De no cumplirse este procedimiento, las organizaciones bloquearán más vialidades para ejercer presión. Ramón Pacheco Llanes, presidente del Comité Ejecutivo del FAU, recordó que el Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social fue decretado desde el 25 de agosto de 2022 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador con la finalidad de apoyar a algunos de los 44 mil trabajadores que se quedaron sin empleo tras la desaparición de LFC por decreto en 2009.