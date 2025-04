De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 1º de abril de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el nuevo fiscal de Morelos debe retomar las investigaciones relacionadas con la presunta agresión sexual del diputado Cuauhtémoc Blanco a su hermana. Debe hablar con la víctima y realizar una indagatoria como se corresponde en estos casos.