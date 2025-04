▲ En aras de defender al diputado de Morena, el ex mandatario local cayó en la misoginia. Foto tomada de video

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 1º de abril de 2025, p. 8

No está muy violable que digamos , dijo el ex gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, durante una conferencia de prensa con integrantes de la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la capital de esa entidad, al referirse a la media hermana del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien acusó al ex futbolista de intento violación.

Tras una oleada de críticas, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció la destitución de Cavazos Lerma como Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), mientras la dirigencia estatal del tricolor en esa entidad reconoció que fueron declaraciones misóginas y machistas .

Luego de rechazar que en la Cámara de Diputados haya algún acuerdo entre Morena y su partido, el priísta, quien gobernó al estado de 1993 a 1999, intentó defender los votos de los diputados de los legisladores del tricolor ante la petición de desafuero que se debatió en San Lázaro la semana pasada.