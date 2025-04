También deberán ser ciudadanos mexicanos con estatura mínima 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres, y no haber sido sentenciado por delito ni estar sujeto a proceso penal; tampoco, estar suspendido o inhabilitado como servidor público, gozar de buen estado de salud física y mental, y no hacer uso de drogas o padecer alcoholismo.

Aprobar control de confianza

Otro requisito es tener disponibilidad para cambiar de residencia, convicción de servir a México, aprobar todos los procesos de evaluación y control de confianza y tomar el curso de formación inicial y especialidad para agente de 2025, con duración de nueve meses.

Entre otros trámites administrativos, los interesados en sumarse al nuevo grupo de seguridad de élite deberán presentar constancias de no inhabilitación, de no antecedentes penales, de situación fiscal, de no deudor alimentario y dos fotografías, y hacer un registro en línea a través de la siguiente liga: https://reclutamiento.sspc.gob.mx/