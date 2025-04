L

os impuestos no crean riqueza alguna; simplemente redistribuyen los ingresos entre gobierno y particulares. La creación de todo bien o servicio se reparte entre distintos actores, entre los que destacan los trabajadores, que reciben un salario; los empresarios, que obtienen utilidades, y el gobierno, que se queda con los impuestos.

Pero por más altas que sean las cargas fiscales, la riqueza de la sociedad no aumenta; lo único que sucede en esos casos es que los gobernantes expropian una parte mayor del producto al resto de la sociedad.

Un impuesto particular es el arancel, el cual es el cobro que se realiza por la importación de mercancías. Si un bien o servicio que se produce en el extranjero vale 100 dólares y al importarlo se cobra 25 por ciento del valor del producto, no aumenta la riqueza ni disminuyen los ingresos del productor. Este último recibirá sus 100 dólares y el gobierno recibirá 25 dólares. El problema es que los 25 dólares del arancel salen de algún lado, no se crean por arte de magia y quien paga el sobreprecio es el consumidor final.