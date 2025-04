egún Donald Trump, el mundo ha venido defraudando a Estados Unidos en sus relaciones comerciales. Su país cobra aranceles muy bajos a los productos que importa y, en cambio, sus clientes castigan con gravámenes altos a los productos y servicios que exporta. Mañana, 2 de abril, será –dice Trump– el Día de la Liberación. Dará a conocer, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca –anunció la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt–, un esquema que tiene como fin contrarrestar las prácticas comerciales desleales . Los aranceles serán recíprocos, implementará una política de ojo por ojo diferenciada para cada país en particular. El término aranceles recíprocos hasta ahora tenía el significado de reducir las barreras comerciales. Debería ser una buena noticia para México y Canadá a partir del T-MEC, el tratado que firmó el propio Trump. Sin embargo, como se está viendo en el caso de los automóviles, las autopartes, el acero y el aluminio, a los que aplicó un gravamen de 25 por ciento, está asumiendo la prerrogativa de interpretarlo a su conveniencia. ¿Y si suben de precio los carros? Ya dijo: ¡me vale! . La serie de medidas que el presidente dé a conocer mañana tiene el potencial de desatar una recesión económica global.

Díselo a Claudia

Asunto: las calles en Edomex

Normalmente me muevo entre los municipios de Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan de Juárez. La verdad es que molesta y da pena ver el estado de todas las calles y vialidades en estos municipios. Tanto en el bulevar Manuel Ávila Camacho como en las demás avenidas y calles secundarias el estado es lamentable. Aún no llegamos a la temporada de lluvias y siguen sin tapar los baches de la temporada anterior. Utilizan el chapopote de la peor calidad y al poco tiempo se vuelven a generar los hoyos, provocando que muchos carros caigan y empiecen las descomposturas. Y peor aún, si voy a los municipios a reclamar un pago, éstos la hacen muy cansada con el fin de no resarcir el daño. ¿No sería mejor utilizar concreto hidráulico? Otro caso que también está para llorar es el del alumbrado público, los focos iluminan mal y duran poco.

Luis Enrique Gómez

Si a la misma fiscalía que propició el desastre de #Teuchitlán le encargan ahora investigar la apología del delito en el #AuditorioTelmex de la #UdeG en #Zapopan, ya estuvo que encarcelarán a los boleteros.

@gabrielregino

