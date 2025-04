Ap, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 1º de abril de 2025, p. 24

París. Un tribunal francés declaró culpable ayer a Marine Le Pen de malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo, y le prohibió postularse para cargos públicos durante cinco años, un duro golpe para las esperanzas presidenciales de la líder de extrema derecha y un revulsivo para la política francesa.

Le Pen, en entrevista con el canal de televisión francés TF1, calificó el veredicto de medida política para impedir que se postule en las elecciones presidenciales de 2027 (a menos de que presente y resulte a su favor un recurso de apelación), y afirmó que millones de franceses están indignados .

Describió el fallo como una violación del estado de derecho , dijo que impugnará y pidió que los procedimientos judiciales se lleven a cabo antes de la campaña de 2027. Permanecerá inhabilitada para ser candidata hasta que se decida la sentencia en firme.

También fue condenada a cuatro años de prisión, de los cuales dos se cumplirán bajo arresto domiciliario y dos estarían suspendidos, lo cual no se aplicaría mientras apela. Además, le fue impuesta una multa de 100 mil euros.

El fallo del tribunal remeció al estamento político y judicial de Francia, ya que cierra el camino a una de las principales contendientes para suceder al presidente Emmanuel Macron. Las implicaciones políticas fueron tan amplias que incluso algunos de los oponentes de Le Pen reaccionaron diciendo que el tribunal de París fue demasiado lejos .

El juez también dictó veredictos de culpabilidad a otros ocho miembros actuales o anteriores de su partido que, al igual que ella, anteriormente legisladores electos en el Parlamento Europeo.

Doce personas, que se desempeñaron de asistentes parlamentarios para Le Pen y lo que ahora es el partido Agrupación Nacional, anteriormente llamado Frente Nacional, también fueron sentenciados.

El juez dijo que ella estaba en el centro de un sistema que su partido utilizó para desviar dinero del Parlamento de la Unión Europea.

Expuso que la política y otros coacusados no se enriquecieron personalmente, pero el fallo describió la malversación de desvío democrático que engañó al Parlamento y a los votantes. Es muy pronto para decir cómo afectará el proceso electoral. La eventual eliminación de Le Pen podría dar motivos para aumentar el apoyo de sus seguidores más acérrimos, tal como los problemas legales del presidente estadunidense, Donald Trump, incentivaron a algunos de los suyos, o podría dejarla al margen, desinflando lo que ha sido una trayectoria ascendente.