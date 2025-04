Basado en la obra de Josefina López que inspiró la película de HBO, Real Women Have Curves: The Musical sigue a la joven Ana García, quien sueña con volar lejos del este de Los Ángeles y de la fábrica de costura de su familia. Pero cuando su familia recibe un pedido de vestidos que podría hacer o deshacer su negocio, debe decidir entre sus ambiciones, las expectativas de su madre y una comunidad de mujeres que intentan salir adelante a pesar de las adversidades.

La experiencia inmigrante cobra un papel protagónico en Broadway esta primavera con Real Women Have Curves: The Musical, que explora la cultura latina en Estados Unidos con personajes que no suelen ser retratados en los escenarios más grandes.

Las funciones de prestreno de Real Women Have Curves: The Musical están programadas para comenzar hoy en el Teatro James Earl Jones, antes de la noche de estreno el 27 de abril.

Junto con Buena Vista Social Club, que se estrenó el 19 de marzo, el musical es uno de los pocos espectáculos en Broadway desde In the Heights y On Your Feet! con un elenco predominantemente latino.

El musical busca encapsular las largas horas que muchas madres latinas trabajaron y sacrificaron para hacer realidad los sueños de sus hijos.

Trujillo se sintió atraído para hacer el espectáculo porque se inspiró en el mensaje de resiliencia de la película y la autenticidad de la experiencia inmigrante latina. Hijo de una costurera, Trujillo dijo que dirigir y coreografiar la obra es un homenaje a su madre.

El director, quien es de ascendencia colombiana, dijo que el musical también es una forma de empoderar a la comunidad latina a través de una historia en la que pueden verse reflejados.

Para Aline Mayagoitia, el musical marca su debut en Broadway y no podría estar más emocionada. Mayagoitia interpreta a una obrera de Guatemala, un personaje que, sostiene, nunca imaginó ver en Broadway.