Su primera película en 1968 fue Coplan saves his skin y posteriormente realizó 10 películas en 10 años: primero Un condé (1970), con Michel Bouquet, un retrato de la policía. A partir de ahí empezaron los problemas (con la censura) , dijo, tal y como destaca BFMTV. También abordó la guerra de Argelia en RAS.

En 1975 se estrenó su película más famosa, Dupont Lajoie, basada en los asesinatos racistas cometidos en Marsella unos años antes. Jean Carmet se robó el espectáculo. Durante el rodaje y el estreno en cines se produjeron peleas e intimidaciones por parte de la extrema derecha. Las proyecciones fueron canceladas.

Películas de televisión comprometidas

Incansable, en 1977 dirigió Le Juge Fayard dit le Shériff, con Patrick Dewaere, basada en el asesinato del juez François Renaud. “Es la historia de un tipo –es más o menos el mismo tema en la mayoría de mis películas– que quiere desesperadamente que la verdad triunfe y que pagará por ello”, resume Yves Boisset.

El SAC (Servicio de Acción Cívica, servicio del orden gaullista) de Charles Pasqua obtuvo de la justicia la eliminación de toda mención a la organización de la película. El equipo golpea la banda sonora, reemplazando la palabra bolsa con un pitido. El resultado: “Cada vez que el público la oía, empezaba a gritar: ‘¡bolsa: asesino!’. Esto le dio a la película un fantástico efecto publicitario“, se regocijó. Se rió menos en el momento de la película donde fue atacado violentamente.

Guionista de sus películas, también dirigió Spy, Get Up (Lino Ventura), Heatwave (Lee Marvin) y Blue as Hell (Lambert Wilson). Uno de sus grandes éxitos es Un taxi malva (Philippe Noiret y Charlotte Rampling).

Cansado de que le impidieran constantemente trabajar, dejó de trabajar en el cine en 1991: Intenté sobrevivir haciendo películas para televisión que a menudo reflejaban preocupaciones sociales evidentes .

En 1993 escribió El caso Seznec, en 1995 El caso Dreyfus, en 1997 Los pantalones (sobre los fusilados como ejemplo durante la guerra de 1914-18), en 2006 Los misterios sangrientos de la Orden del Templo Solar y, en 2009, El caso Salengro. Una obra que ha ganado varios premios.