Periódico La Jornada

Martes 1º de abril de 2025, p. a12

Florida. La incertidumbre respecto a la llegada de Aaron Rodgers a los Acereros de Pittsburgh se ha incrementado debido a la salida de Russell Wilson del equipo para fichar con los Gigantes de Nueva York. Mike Tomlin, entrenador en jefe de los Acereros, afirmó seguir en contacto con el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL y también sentirse cómodo con Mason Rudolph como su mariscal titular.

Por eso lo trajimos de vuelta, estoy cómodo con eso. Mason no es un niño, ha estado aquí en múltiples sistemas y situaciones , comentó el estratega acerero durante las re-uniones anuales de la NFL.

Mientras tanto, ¿Tomlin se comunica con Rodgers llamando, enviando mensajes de texto o haciendo FaceTime? Todo lo anterior , expresó el entrenador.

Es un agente libre. Como saben, vino a visitarnos el viernes pasado y tuvimos un día realmente productivo. Ha estado en esto mucho tiempo y yo también. Pero no hay sustituto para la intimidad y pasar tiempo juntos y conocerse en un entorno no competitivo. Y eso fue realmente bueno. Pero no tengo nuevas actualizaciones en cuanto a dónde está el proceso. Veremos a dónde nos lleva , agregó.

Desde su salida de Green Bay a principios de 2023, equipo con el consiguió su único título del Supertazón, Rodgers ha tenido una baja de rendimiento considerable. Su primera incursión con los Jets de Nueva York se vio opacada por una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera toda la campaña, mientras que en la temporada anterior no logró clasificar a su equipo a la postemporada al registrar cinco triunfos por 12 derrotas.