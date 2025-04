Ap

Martes 1º de abril de 2025, p. a12

Baltimore. El canadiense Tyler O’Neill conectó cuatro imparables en su debut en casa para los Orioles de Baltimore y su equipo tuvo un par de grandes entradas ofensivas para vencer 8-5 a los Medias Rojas de Boston en un duelo donde se enfrentaron los mexicanos Ramón Urías (Orioles) y Jarren Durán (Medias Rojas).

Los Orioles anotaron cuatro carreras en la primera entrada y el mismo número en la octava, mientras su abridor, Cade Povich, lanzó cuatro capítulos y dos tercios, donde solamente permitió tres carreras y ponchó a ocho. Los relevistas Matt Bowman, Seranthony Domínguez, Keegan Akin y Yennier Cano dejaron en blanco a Boston, mientras Félix Bautista recibió dos carreras más.

En la segunda entrada, cuando los Medias Rojas estaban 4-0 abajo en la pizarra, Durán conectó un batazo que produjo dos carreras para la causa, mientras que Urías conectó dos imparables para los Orioles.

En otro duelo, el venezolano Martín Pérez lanzó seis entradas sin hits e igualó su récord personal con nueve ponches en un brillante debut en Chicago, ayudando a los Medias Blancas a superar 9-0 a los Mellizos de Minnesota.