Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 1º de abril de 2025, p. a11

Juana Soto no se conforma con ser la mexicana con más medallas ganadas en Juegos Paralímpicos, con 14. Hoy, casi 33 años después de haber marcado un hito en la historia del país, sigue firme en su lucha por impulsar el deporte adaptado y derribar las barreras de género.

La originaria de la Ciudad de México, quien tiene discapacidad motriz en las piernas por secuelas de poliomielitis, participó en cuatro justas paralímpicas: Arnhem (Países Bajos) 1980; Stoke Mandeville (Reino Unido) 1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992, donde conquistó ocho medallas de oro, tres de plata y tres de bronce en atletismo adaptado.

Lograr tal hazaña “no fue nada fácil. Para llegar ahí, primero luché contra los estereotipos por mi condición física, había mucho desconocimiento de la discapacidad, por lo cual, mucha sobreprotección por parte de los padres de familia, cierto tipo de vulnerabilidad.

Luego, al ser mujer también era complicado, no te permitían hacer muchas cosas por temor a que te pasara algo, fueron grandes retos que fui superando, y creo que no he dejado de romper barreras, pues la vida todavía es difícil para quienes tenemos esta condición , comentó en entrevista con La Jornada.

Juanita, como le dicen de forma afectuosa sus amigos, no sólo hizo historia en el deporte paralímpico mexicano, sino que fue pionera y abrió camino para que su práctica fuera aceptada en el país.

“Asistí a una escuela especial, donde éramos puros niños con discapacidad motriz, fuimos iniciadores del deporte adaptado en México desde 1972. Después de practicar cierto tiempo tuvimos el gran desafío de competir, ¡pero en la calle!, porque no había las instalaciones adecuadas y tampoco los instrumentos, como las sillas de ruedas especiales; fuimos adecuando poco a poco nuestras sillas para hacerlas aptas para el atletismo. Competimos en el Parque de los Venados, sin uniformes deportivos y sin ningún implemento, más que el apoyo de dos profesores.