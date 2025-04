Las voces en contra de esta medida coinciden en que La Fiera debe estar ahí por méritos deportivos. Coincidimos en que las cosas se ganan en la cancha. El León debería ir. En la cuestión burocrática no tenemos alcance de saber qué pasa, pero el que se ganó ese derecho en la cancha es el León , sostiene el mediocampista de Cruz Azul Lorenzo Faravelli ante la posibilidad de que otras organizaciones como el América, sólo por mejor posición en el ranking, ocupen un lugar que no convalidaron con el título.

Aunque la decisión de la FIFA está sujeta al resultado del TAS, además del caso presentado por el club costarricense Alajuelense, que cree tener derecho de participar, el América aclaró en un mensaje institucional que no ha sido notificado formalmente por parte del organismo que rige este deporte ni por ninguna autoridad deportiva respecto de una posible participación en el Mundialito. En caso de existir cualquier información relevante, seremos los primeros en darla a conocer a la opinión pública , refirió el documento.

El club que clasifique en lugar del cuadro esmeralda recibirá de manera automática un monto de 9.5 millones de dólares, repartidos por la FIFA para cada participante, más una parte de los mil millones en premios totales, dependiendo de los resultados en la fase de grupos y las rondas eliminatorias. Se espera que el ganador del torneo gane hasta 125 millones de dólares.

Según el calendario del Mundial de Clubes, el partido inaugural entre el Inter Miami de Lionel Messi y Al Ahly de Egipto se jugará el 15 de junio y el León estaba programado para competir al día siguiente frente al Chelsea inglés en Atlanta. Luego se iba a medir ante Esperance de Túnez en Nashville y Flamengo de Brasil en Orlando.

No entraré mucho en ese tema , advierte el brasileño André Jardine, entrenador del América, al ser interrogado sobre dicho escenario internacional. No hay nada oficial, no sabemos exactamente cómo están las cosas. El foco está totalmente puesto en el partido contra Cruz Azul, que es lo que más nos importa en este momento .

Las reglas sobre la propiedad de múltiples clubes estaban vigentes en junio pasado, cuando Pachuca levantó la Copa de Campeones de Concacaf, un año después de que el León conquistó la edición anterior. Ambos son propiedad del Grupo Pachuca, cuyo mandamás, Jesús Martínez Patiño, dijo en diciembre que La Fiera estaba a la venta para cumplir con las reglas impuestas por la FIFA.