Martes 1º de abril de 2025

Hay partidos de futbol que son un gran espectáculo televisivo. El América-Cruz Azul tiene algo que monopoliza los focos, un valor distinto para cualquier aficionado que se coloca delante de la pantalla y elige sólo una señal entre todas a las que puede tener acceso al mismo tiempo, afirma el entrenador uruguayo Vicente Sánchez horas antes del partido de ida en los cuartos de final de la Copa Campeones de Concacaf, como si no encontrara una mejor manera de definir una de las grandes rivalidades deportivas en los últimos años en México.

Todos esperan este partido. Es un clásico, se ha convertido en el más importante del futbol mexicano en el último tiempo , señala sobre un encuentro que genera altos niveles de audiencia en el torneo que se juegue. Desde el invierno de 1999 –La Máquina ganó ese año 2-1 en semifinales de Liga–, las series de eliminación directa entre los dos equipos favorecen a las Águilas en finales, rondas clasificatorias y competencias internacionales bajo cualquier criterio de desempate. Soy de los que miran siempre para adelante, nunca para atrás, lo tomo de esa manera .

En México hay pocos espacios deportivos donde no se habla del clásico joven. Los antecedentes, las controversias, goles marcados por alguna decisión arbitral, como en la semifinal de Liga el año pasado y la final de 2024, comienzan a ganar fuerza en programas de radio y televisión.

Los jugadores no se mantienen al margen. Somos los equipos que más títulos tienen en Concacaf , destaca el argentino Lorenzo Faravelli cuando repasa el palmarés de Cruz Azul (seis trofeos, el último en 2014) en comparación con el del América (siete).