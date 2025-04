En el libro, añadió la filósofa, Dussel “revisa todo lo que ha producido respecto de la modernidad, corrige ambigüedades, desarrolla mejor el argumento; o sea, muestra el sistema, los niveles que hay en la complejidad con la que funciona la modernidad y por qué tiene una forma de aparecer, por ejemplo, en el ámbito político.

“La modernidad trastoca todo, la política, la economía, la educación. Parte del gran problema de la izquierda, que ha hecho una crítica económica y dice: ‘el capitalismo es el gran problema’, y deja todo lo demás intacto, no toca el fundamento mismo (…) No es un enemigo que se pueda señalar, no es el uno por ciento de la humanidad; es decir, nos hemos convertido en subjetividades modernas, en individuos que expresan el contenido de la burguesía, aunque no seamos burgueses.”

Así, Dussel afirmaba que es necesaria una crítica de la modernidad para construir una alternativa real, que, no económica, tiene que ser civilizatoria. Eso es mucho más complejo, porque significa que tenemos que ser otros seres humanos, parir una humanidad nueva. Tenemos que aprender a vivir, a soñar, a ser de otra manera .

Katya Colmenares reseñó que en Dussel no es que la modernidad haya colonizado, o que haya colonialidad por un lado y modernidad por el otro, sino que la modernidad es colonial en su esencia. Es Europa conquistando al andaluz, a nuestro continente, al Caribe. Es la Europa en expansión con un proyecto de conquista, después de ocupación y de colonización también espiritual, pedagógica, subjetiva, antropológica, epistemológica .

Dussel propone “construir un proyecto civilizatorio que produzca, reproduzca y desarrolle la vida. Si nosotros nos colocamos ahí, no hay manera de equivocarnos ni de fetichizar la política, ni la economía, ni nada.

La transmodernidad, el nuevo proyecto civilizatorio, tiene que ser una nueva edad geológica. Tenemos que llegar al ecoceno; o sea, a un momento de la historia donde el ser humano se dé cuenta de que es el momento de la vida, y poner nuestra razón, ciencia y capacidad al servicio de la vida y de la vida perpetua, que cuando hagamos una tecnología pensemos en las consecuencias negativas que podría producir.

Ramón Grosfoguel hizo hincapié en que Enrique Dussel es “uno de los titanes del pensamiento crítico latinoamericano; es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Ha hecho para el proceso de liberación y descolonización del Sur global una historia mundial, un sistema con filosofía de liberación, política de liberación, economía de liberación, estética de liberación, ética de liberación.

Concluyó: “Al final de este libro, en el último párrafo, dice: ‘El filósofo tiene la función de llegar al fondo y, si no lo hacemos nosotros, deberán hacerlo ustedes. Nosotros hemos llegado hasta aquí, serán ustedes quienes tendrán la tarea de sistematizar la teoría de la modernidad / colonialidad. Entregamos los materiales y las hipótesis centrales a las nuevas generaciones’”.