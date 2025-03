Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 31 de marzo de 2025, p. 10

El incendio de hace dos años en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó devastadoras y persistentes secuelas en las esposas, madres y hermanas de las víctimas –fallecidos y sobrevivientes–, que se manifiestan con sentimientos de desesperación, trauma y desesperanza.

Así lo concluye un informe sobre la situación que enfrentan estas mujeres elaborado por expertas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), donde también se evidencian cambios permanentes en su estado emocional y mental, así como serios problemas económicos y físicos para estas víctimas indirectas de aquel incidente que cobró la vida de 40 personas migrantes de Centro y Sudamérica, así como quemaduras y secuelas de por vida para 27 más.

De acuerdo con el reporte, muchas de estas mujeres han experimentado cambios profundos en su estabilidad emocional y mental como estrés, insomnio, dolores de cabeza y otros síntomas, además de que sus proyectos de vida se han alterado.

“Cuando me dieron la noticia, yo me corté. Sentí que todo mi mundo se hizo pedazos, porque dije: ‘¿Cómo le voy a hacer yo sola?’. Hasta ahorita con lo que estoy pasando siento como un solo temblor en mi cuerpo e incluso ayer fue el cabo de año de él y sí se siente doloroso volver a recordar. Ese dolor retorna nuevamente y como que me entra la depresión. Porque desde ayer yo sólo soy ganas de llorar y llorar. Desear hasta gritar. Y yo sí desearía que él me hablara, poderlo ver”, señala la esposa de un joven migrante fallecido de El Salvador.

La compañera de un hombre sobreviviente, originario de Bolivia, relata: “No es como tú lo ves en las películas o en las noticias, que tú dices: ‘Ah, hay un incendio más. Qué pena’. Pero no. Otra cosa es cuando tú estás en el papel, ahí con alguien a quien amas, y eso es muy difícil. Feo, es horrible. No le deseo esto a nadie jamás en la vida. Yo siempre me acuerdo porque perdí tantas cosas (…) Yo perdí, no sé, mi estabilidad. Cambié como persona. Me afectó mucho, mucho, mucho”.