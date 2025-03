▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este domingo Sonora y agradeció al gobernador Alfonso Durazo sus trabajos: muchas gracias, Alfonso, por todo lo que le has dado al estado y al movimiento de transformación . Sobre la carretera informó que tendrá una inversión de mil 859 millones de pesos, contará con dos carriles y el tiempo de recorrido será de hora y media. Foto Presidencia

La mandataria recordó que esta obra fue una de las que su antecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, le encargó concluir durante las giras de transición que realizaron a partir de que ella obtuvo el triunfo electoral.

Aprovechó para referirse al mandatario estatal, presente en el acto junto con otros funcionarios federales: es un gran gobernador del estado de Sonora, Alfonso, comprometido, trabajador, honesto, que quiere a su pueblo, además de eso, siempre que vengo a Sonora tengo el gusto de poder platicar con él porque es un hombre de mucho conocimiento, no solamente de la situación nacional, de la política, de la situación internacional y siempre es un gusto compartir y llenarse de este diálogo con los compañeros de nuestro movimiento .

Bavispe, Son., Desde la tierra natal del gobernador Alfonso Durazo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la labor del mandatario estatal: muchas gracias, Alfonso, por todo lo que le has dado al estado de Sonora y al movimiento de transformación .

“Me dijo: ‘te tengo que encargar algo muy importante. Me llevo algunos pendientes, algo que prometí al pueblo de Sonora es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes’. Y nosotros somos de acción, no perdemos tiempo, así que hoy lo que venimos a anunciar es que ya se está haciendo la carretera, no que la vamos a hacer, sino que ya se está haciendo”, señaló Sheinbaum.

Por otro lado, ayer que arrancaron las campañas para la elección judicial, la Presidenta volvió a referirse a este tema, como lo ha hecho en sus más recientes giras por diferentes puntos del país.

Destacó que con este proceso, en el que se elegirán por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, México se convertirá en el país más democrático del mundo , pues en ninguna otra nación el pueblo elige a los representantes de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La mandataria lanzó la pregunta a los asistentes si sabían qué pasará el próximo primero de junio. La elección de los jueces, porque los otros eran corruptos , gritó alguien.

Sheinbaum apoyó ese dicho: “miren que rápido lo dijo: ‘elección de los jueces, porque los otros eran bien corruptos’. Así nada más tan sencillo como eso, pero también tan profundo. Eso quiere decir con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.