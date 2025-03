Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf comenzaron sus campañas en la Ciudad y estado de México, entre mítines con ciudadanos, sindicatos y académicos, visitas casa por casa y volanteo en las calles. Las tres coincidieron en que por el momento no contemplan pedir licencia a la Corte.

Repartieron volantes, usaron altavoces, micrófonos con una bocina o daban la mano a los transeúntes para invitarlos a votar el primero de junio y a conocer lo que hace el Poder Judicial. No obstante, el arranque de estas campañas, que concluirán el 28 de mayo, fue poco atractivo para los ciudadanos, ya que la reacción de la mayoría de los transeúntes fue de rechazo a dichas invitaciones y a la propaganda en papel. La indiferencia de la gente relució más que la promoción de los candidatos a ministros, magistrados y jueces.

Por su parte, Bernardo Bátiz, candidato al Tribunal de Disciplina Judicial, señaló ayer que este nuevo organismo deberá vigilar que jueces, ministros y magistrados cumplan con su deber.

El actual integrante del Consejo de la Judicatura consideró que la difusión que se haga de los comicios en los próximos dos meses permitirá que un mayor número de personas conozcan del proceso y la forma de votar. Ello, debido a que sólo 12 por ciento de la población ha mostrado interés en el tema, dijo al destacar que estaba más bajo ese porcentaje, y confiar en que va a subir.

Luego de que canceló un evento que tenía previsto en un hotel de la Ciudad de México para iniciar su campaña, dado que el INE no autorizó convocatorias a la prensa para cubrir ese tipo de reuniones, el jurista recordó que las boletas del primero de junio serán diferentes a las que se han utilizado en otras elecciones, pues únicamente traerán una lista de nombres y números de entre los cuales podrá escoger el ciudadano.

En tanto, la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, señaló en sus redes sociales: la experiencia me ha enseñado que la transformación de la justicia comienza en las calles, escuchando a quienes más la necesitan. Acompáñame a por este camino de transformación. Justicia en serio . La togada es la actual esposa de Rafael Macedo de la Concha, ex titular de la entonces PGR, dependencia que solicitó el desafuero en contra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Quien también estuvo activa en redes fue Marisela Morales, procuradora General de la República (abril 2011-diciembre 2012) con Felipe Calderón. Aseguró que no tiene colores ni partidos. He sido imparcial e incluyente. Trabajé en cinco sexenios. Aspiro a ser ministra de la Corte porque estoy convencida que la justicia debe ejercerse con imparcialidad, honestidad y de cara a la gente .

Los aspirantes a los cargos del Poder Judicial también se volcaron a promoverse en redes sociales, pues en ellas predominará su campaña, ya que en estas plataformas el INE sí les permitió promover el número que tienen en la boleta electoral. No obstante, la gente desconoce que se votará por número.