a historia de Cuauhtémoc Blanco es la misma de un organismo podrido por la ambición. Más allá de las atrocidades cometidas por un hombre que piensa con las patas , Morena –el partido que lo protege–, marcó el comienzo de su decadencia contradiciendo uno de los muy pocos fundamentos que sostenía como entidad política: la defensa de las mujeres que, además, es la piedra de toque del discurso de la presidenta Sheinbaum.

Vamos a ver: Morena nació sin personalidad política y es, se diga lo que se diga y porque así fue concebida, una simple máquina de ganar elecciones.

En ningún momento ancló su proceder a alguna filosofía que identificara el rumbo de su destino y navegó, con fuerza, para salir de un mar proceloso que anunciaba el horizonte de un país manejado al gusto de otros que miraban en la injusticia la forma más razonable de mantener el poder y que ahora pardean entre la militancia de Morena.

Y es que Morena no traiciona, Morena gana elecciones y para eso lo mismo pasa por encima de cualquier forma del pensamiento que no le asegure obtener el poder; de esta manera, postula a ex priístas a cargos de importancia o defiende a un ex panista o mantiene entre los gabinetes del poder o en el Legislativo a quienes hacen de la política un negocio injusto y despiadado.

Pero eso no es ni de lejos lo peor. Ganar elecciones sin ton ni son sólo para ejercer el poder transformador que no va a ninguna parte ni cambia nada y que, por el contrario, perpetúa los viejos errores que ya no se iban a repetir , eso sí es patalear en el fango del pantano, en eso está convertido Morena. Ahora está más que claro.

¿Hay alguien que suponga que la lealtad a Cuauhtémoc Blanco es ir en concordancia con los postulados –si es que existen–, o con las ideas que Morena dice defender? ¿Alguien supone que Ricardo Monreal o su compinche Pedro Haces defienden algún postulado de izquierda?, o ¿de verdad suponen que Javier Corral, el ex gobernador, habrá de luchar por la justicia en cualquiera de sus expresiones? De eso está hecho Morena.