También apareció en numerosas películas, incluyendo The Music Lovers (como Tchaikovsky), The Madwoman of Chaillot, The Towering Inferno y The Three Musketeers y sus secuelas.

Repitió su papel de Bricassart en la película para televisión de 1996 The Thorn Birds: The Missing Years.

Cuando el público comenzó a perder interés en las miniseries, Chamberlain se volcó al teatro, donde mostró una excelente voz para el canto. Apareció como Henry Higgins en una reposición de Broadway de 1994 de My Fair Lady y como el Capitán von Trapp en una reposición de 1999 de The Sound of Music.

Obligado a ocultar su sexualidad

Pero en su libro, Chamberlain relató cómo se vio obligado a ocultar su sexualidad. Acompañaba a actrices glamorosas a estrenos de películas y otros eventos públicos a petición de los ejecutivos de los estudios y esquivaba las preguntas de los reporteros sobre por qué nunca se había casado con una respuesta estándar: Casarse sería genial, pero estoy terriblemente ocupado ahora .

Cuando crecí, ser gay, ser afeminado o algo así estaba prohibido , declaró en una entrevista con NBC. Me odiaba a mí mismo y temía intensamente esta parte de mí y tenía que ocultarla .

El libro también describía una infancia problemática y un padre alcohólico, y Chamberlain indicó que escribirlo finalmente levantó una pesada carga emocional. También expresó alivio de que ya no estaba ocultando su sexualidad.

Hice el juego del gato y el ratón con la prensa. Juego terminado , señaló Chamberlain, quien durante años estuvo involucrado con el también actor Martin Rabbett.

Nacido como George Richard Chamberlain en Beverly Hills el 31 de marzo de 1934, el actor originalmente estudió en el Pomona College para ser pintor. Pero después de regresar del ejército, donde había servido en la Guerra de Corea, Chamberlain decidió probar la actuación.

Estudió voz y drama, y después de aparecer en papeles de invitado en un puñado de programas de televisión y en la película de 1960 The Secret of the Purple Reef, ganó el papel de Dr. Kildare.

Cuando Dr. Kildare fue cancelado, inicialmente le resultó difícil deshacerse de la imagen del joven médico apuesto.

Se mudó a Inglaterra por un tiempo para encontrar trabajo y perfeccionar sus habilidades de actuación. Mientras estuvo allí, apareció en tres películas del director Richard Lester, Petulia (1968), The Three Musketeers (1973) y The Four Musketeers (1974). Se reunió con Lester en 1989 para The Return of the Musketeers, interpretando una vez más a Aramis.

En 1969, Chamberlain interpretó el papel principal en Hamlet en la Birmingham Repertory Company de Inglaterra y lo repitió en una adaptación para televisión que apareció en NBC en Estados Unidos. También apareció como Octavius en una versión cinematográfica de Julius Caesar, que coprotagonizó Charlton Heston y Jason Robards.

Continuó actuando bien entrado el siglo XXI, apareciendo en programas de televisión como Will & Grace, The Drew Carey Show y Touched by an Angel.