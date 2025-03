Beautiful Scars trata sobre aceptar errores que se explican en el video, el cual comienza con Smith sentado frente a Big Sean: Has tomado decisiones profesionales increíbles toda tu vida. Sólo hay una de la que te arrepientes de verdad; bueno, quizá dos. Pero no nos vamos a centrar en ésa .

Smith también parece considerar la composición como el mejor medio para su trauma posterior a la bofetada. Declaró a Billboard que los Oscar y sus consecuencias lo animaron a continuar el camino de la investigación espiritual que ya había iniciado durante el rodaje de la agotadora película sobre la esclavitud, Emancipation, para Apple Tv+, meses antes de la bofetada. Un viaje que describe en su nuevo disco, que incluye canciones inspiradoras como Hard Times y You Can Make It.

▲ Odio admitir que sólo soy humano; mi ego quiere ser Superman , afirmó Will Smith recientemente en una entrevista. Foto tomada de la página de Facebook del actor y cantante

“Eso fue lo divertido de hacer el video inspirado en Matrix”, explicó Smith. Esa es una de las cicatrices más hermosas de mi carrera que rechacé .

También ha estado abordando el concepto de kintsugi, arte japonés de reconstruir cerámica rota y cuidarla con todos sus defectos. En declaraciones a Genius, aseveró: Puedo ver (el incidente de los Oscar) como un desastre absoluto o puedo verlo como una gran oportunidad de kintsugi para reconstruir algo hermoso y poderoso .

La idea de que el sufrimiento tiene un propósito mayor es un tema recurrente en su nueva música. En First Love, canción a dúo con la cantante española India Martínez, habla de hacer las paces con sus enemigos: Sanar a todos los enemigos, ese es el remedio .

Sin embargo, ni siquiera en este caso pudo evitar la polémica. En febrero, Smith causó sensación durante una presentación en vivo con Martínez en Miami, que terminó con ambos besándose. Si bien Smith y Pinkett Smith han hablado abiertamente sobre relaciones extramatrimoniales –y en 2023 declararon estar separados, pero no planean divorciarse–, la imagen de Smith besando a su colaboradora fue viral.

¿Existe mercado para el hip-hop meloso interpretado por un ganador del Oscar con las manos en la masa? Sin duda, no puede evitar que las nuevas canciones no se parezcan en nada al rap optimista con el que se forjó. La personalidad inicial de Smith como estrella de cine era encantadora. Ese fue también el aura que impregnó a éxitos como Gettin’ Jiggy With It, Miami y Boom! Shake the Room, número uno del Reino Unido de 1993, la cual grabó con su primer colaborador, Jeff Townes. Nadie confundiría estas canciones con la rencarnación de los rudos de Public Enemy.

Criado en la iglesia bautista, Smith evitaba las palabrotas al rapear y prefería irradiar una positividad deslumbrante. Su música no era profunda pero era divertida. Estas últimas canciones, en cambio, se sienten cargadas por la necesidad de volver al tormento espiritual.

Sólo él puede saber si realmente está en un viaje de autodescubrimiento o si intenta rehabilitar su imagen. La otra pregunta se refiere a su posición en Hollywood y a si tiene alguna posibilidad de volver.

Empañado, pero no destruido. En 2024 Smith volvió a la cima de la taquilla al reunirse con Martin Lawrence para una cuarta película de la saga Bad Boys, con Ride or Die, que recaudó 400 millones de dólares. Los fanáticos la aclamaron. No obstante y pese a todo su éxito, no absolvió al artista.

Sus futuros proyectos de cine son escasos, aunque, según se informa, está avanzando con las secuelas de su thriller distópico de 2007, Soy leyenda, y su comedia satírica de superhéroes de 2008, Hancock. Sin embargo, ya no es el que cosechó éxitos en Hombres de negro, Yo, robot o Aladdin. La incertidumbre que plantea su álbum de regreso es hasta qué punto la pérdida del cine será la ganancia del hip-hop.

Será mucho más difícil porque está intentando atraer a los jóvenes , dice Tim Price, presentador del pódcast Will Smith y creador de un sitio web dedicado a la música de Smith. Will empezó como rapero y sé que es su primer amor. Su música siempre ha sido popular porque es divertida, pero este nuevo álbum es muy diferente, así que será interesante ver si conecta con canciones honestas y crudas .

Muchos perciben su transición al hip-hop espiritual como un intento descarado de rehabilitar su imagen. ¿Quién tiene razón? ¿Los admiradores de Smith que quieren que Big Willie vuelva a estar de moda? O ¿los puristas del hip-hop que desdeñan su regreso como una maniobra publicitaria?

Traducción: Juan José Olivares