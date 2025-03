Dora Villanueva

Lunes 31 de marzo de 2025

Frente a una nueva oleada de aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el 2 de abril, la Unión Europea debe responder al mismo nivel y unida , sin importar que algunos países se vean afectados en mayor o en menor medida en industrias específicas. Sólo así puede participar (la UE) en una lucha de fuerzas que esté a la altura de su poder , destacó el ministro delegado de Comercio Exterior y Franceses en el Extranjero, Laurent Saint-Martin.

“Francia y la Unión Europea no quieren guerras comerciales. Es nefasto para todas las partes interesadas, empezando por aquellos que inician la guerra, en este caso Estados Unidos (…). No hay un solo valor agregado positivo en una guerra comercial que no tenga como efecto inflación, recesión, desvío de las rutas comerciales y un desequilibrio del orden económico y comercial mundial, que tendría como resultado que todos perdamos”, destacó en entrevista con La Jornada.

Durante la primera visita ministerial francesa a México en el gobierno de Claudia Sheinbaum –que coincidió con la orden ejecutiva de la administración Trump para imponer cuotas a las importaciones de vehículos hacia Estados Unidos y la antesala de todo el plan arancelario, el 2 de abril–, Saint-Martin explicó que, independientemente de cómo se vea afectado cada país de la Unión Europea, la capacidad de respuesta es exclusiva del bloque.

Cada país no puede y no debe responder a Estados Unidos de manera bilateral; esa es la trampa en la que no hay que caer , destacó. La réplica de la Unión Europea –coordinada por el comisario de Comercio, Maros Sefcovic– mucho dependerá de lo que efectivamente entre en vigor el 2 de abril y Europa va a tener que responder al mismo nivel , pero sin descuidar a las empresas del bloque que trabajan fuera de la región.

Las medidas hasta ahora anunciadas por la administración Trump impactan de manera directa a las industrias automotriz y farmacéutica, que son la segunda y tercera más importantes del sector exportador francés. Fuera del bloque, el principal socio comercial de Francia es Estados Unidos.

Saint-Martin declaró que este escenario no es del todo nuevo. Durante el primer mandato de Trump se impusieron aranceles de 25 por ciento al acero y el aluminio y la Unión Europea respondió con cuotas muy específicas a productos importantes para Washington que tenían un impacto político.