Novak, todos saben que eras mi ídolo de niño y la razón por la que estoy aquí; comencé a jugar tenis por ti y no hay tarea más difícil que vencerte en la final de un torneo. Muchas gracias por todo lo que has hecho por este deporte y por todos , declaró.

Pero la versatilidad y tenacidad del joven checo complicaron al 24 veces ganador de Grand Slam, quien pese a sus intentos por remontar no pudo salir con la ventaja en el primer set, al caer en el tie break. En el segundo capítulo, la historia no cambió pese a que el serbio se negaba a caer y fue bajo la misma vía del tie break que Mensik conquistó su primer título de Másters 1000.

El checo atacó todo el duelo a Nole con su explosivo servicio (14 aces por siete de su rival), pero también con otros valientes golpes en momentos decisivos. Con esta inesperada victoria, se erigió como el segundo campeón más joven de Miami después de Alcaraz, que lo logró en 2022 a los 18 años, y el cuarto monarca de menor edad de un torneo de esta categoría.

Felicidades por este logro increíble. Me cuesta admitirlo, pero fuiste mejor hoy , reconoció Nole en la premiación. El serbio, número cinco del mundo, no ha conseguido levantar un título desde que conquistó el oro olímpico en París 2024, por lo que en los próximos torneos buscará romper esa racha y enriquecer su palmarés.

Desde que gané los Juegos Olímpicos he estado pensando en los cien títulos. Jugué la final de Shanghái. Allí estuve cerca. Luego he intentado encontrar ese nivel de tenis necesario que me ponga en posición de luchar por un gran trofeo , dijo Djokovic antes del duelo.

En cuanto el clima lo permitió, se retomó la final de dobles femenina que había quedado interrumpida en la mañana. La adolescente rusa Mirra Andreeva, reciente campeona individual de los WTA 1000 de Dubái e Indian Wells, y su compatriota Diana Shnaider conquistaron el título al superar 6-3, 6-7 (5/7) y 10-2 a la española Cristina Bucsa y la japonesa Miyu Kato.

Con información de Afp