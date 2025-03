Adriana Díaz Reyes

Lunes 31 de marzo de 2025, p. 9

La imagen de Rommel Pacheco portando una camiseta de Popeye y cantando el Himno Nacional a capela mientras recibía el oro en la Copa del Mundo en Río de Janeiro 2016 resume la lucha de poder que ha golpeado una y otra vez a los deportes acuáticos.

El desafortunado momento marcó la carrera del yucateco quien, ahora al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), hará lo posible para que los 12 clavadistas mexicanos tengan mejor historia en la Copa Mundial en Guadalajara, pese a la suspensión de la Federación Mexicana de Natación ante World Aquatics (WA).

No se preocupen, habrá bandera y también himno. Me pasó a mí, yo sufrí al competir como atleta neutral y no sucederá lo mismo con ningún otro deportista , aseguró Pacheco, al final de la Carrera por la Paz y contra las Adicciones.

Aunque en la página de World Aquatics los seleccionados aún aparecen sin bandera a tres días del inicio de la competencia, el medallista mundial confía en que pronto podrá dar buenas noticias a los clavadistas.