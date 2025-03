Jesús Mejía y Luis A. Boffil Gómez

La Jornada Maya y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 31 de marzo de 2025, p. 3

Mérida, Yuc., Qué bonito se siente estar aquí; es un momento muy bello para mí, y recibir un reconocimiento en la ciudad donde nací es más emocionante, más sentimental. Me conmueve obtener esta distinción, porque me da ánimo, me da fuerza animal para seguir en esta vida tan tremenda que nos tocó vivir , sostuvo Ofelia Medina (Mérida, 4 de marzo de 1950) ayer en un emotivo homenaje que le dedicó la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) 2025.

La distinción, entregada por el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Carlos Alberto Estrada Pinto, por su destacada trayectoria en cine, teatro y televisión, con aportes a la cultura local y nacional, así como por su activismo social, fue recibida por la actriz en un auditorio repleto, ante el que rememoró su labor en defensa de los pueblos originarios, la cual la llevó, en 1985, a ser una de las fundadoras del Comité de Solidaridad con grupos étnicos marginados y a defender los derechos de presos indígenas en cárceles mexicanas.

El funcionario universitario expresó que este reconocimiento representa un homenaje a una figura emblemática de las artes escénicas del país, cuya labor ha dejado huella en generaciones de espectadores y creadores escénicos.

La también guionista y productora habló de la cinematográfica y de su vocación por trabajar con comunidades marginadas.

Tengo el privilegio de haber vivido y seguir viviendo experiencias que no me hacen una persona vacía ni frívola, sino alguien que reconoce la importancia de la organización y la lucha por los derechos de los pueblos. El cine es una parte de mi vida, pero mi corazón también está en el compromiso con la justicia, la libertad y la democracia , destacó.

Con sencillez y agradecida con quienes acudieron a una de las salas cinematográficas del Centro de Convenciones Siglo XXI para acompañarla en su homenaje, Ofelia Medina expresó estar orgullosa de su origen yucateco, reiteró su gratitud y lanzó loas a la UADY y a la Filey, mismas que el público secundó.

La actriz yucateca añadió: hoy día hay guerras en el mundo, hay dolores muy grandes, pero también la vida nos premia con momentos de comunidad. Quiero agradecerle, señor rector, por este momento de reunión, de unión, de encuentro .

Agregó: “Tengo el privilegio de vivir una carrera cinematográfica que ya quisieran muchísimas grandes actrices del mundo, haber pasado por experiencias de vida y de dolor y de esperanza que he tenido en las comunidades de nuestros pueblos originarios.