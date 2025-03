Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Lunes 31 de marzo de 2025, p. 2

Soy un músico modesto al servicio de Euterpe , aseguró Enrique Bátiz Campbell a La Jornada en 2012.

El pianista y director de orquesta falleció ayer; habría cumplido 83 años el 4 de mayo. El deceso fue confirmado por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, a través de sus redes sociales, ya que Bátiz Campbell era director artístico de su orquesta sinfónica, labor que desempeñó con gran dedicación y pasión , de acuerdo con la institución.

De personalidad controvertida y polémica al momento de definirse , en ocasión de aquella charla con este diario Enrique Bátiz, como era conocido en el medio artístico, agregó entonces: sí, sé que tengo mala fama, pero lo único que hago es pedir que la nota do sea trabajada como tal y no como re. No son culpa mía las fallas educativas de los músicos de otras orquestas; de lo que sí tengo responsabilidad es de los que están bajo mi dirección. Sí, por eso tengo mala fama .

Legado en el estado de México

Bátiz fue fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) en 1971, misma que dirigió en dos periodos: de 1971 a 1983, y de 1990 a 2018, dirección que dejó debido a que padecía Parkinson.

Con esa agrupación realizó giras en 1975, 1979, 1980, 1981, 1984 y 2008 por ciudades de Estados Unidos. En su segundo periodo frente a la OSEM, llevó a la orquesta de gira a Europa y China en varias ocasiones.

Bátiz también fungió de director artístico de la Filarmónica de la Ciudad de México, de 1983 a 1989. Asimismo, fue titular invitado y asesor musical de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato.

El maestro dejó un vasto legado en el mundo de la música clásica, ya que dirigió centenares de orquestas alrededor del mundo, entre ellas la Royal Philharmonic.

Bátiz Campbell cuenta con una discografía de aproximadamente 145 grabaciones.

De gran capacidad interpretativa, abarcó desde el periodo clásico hasta el contemporáneo, y se hizo acreedor de numerosos reconocimientos, entre ellos la Presea Bernal al Mérito Artístico, otorgada por la Confederación de Profesionales del Estado de México; el Premio Internacional Mercurio, en Roma; el Premio Internacional José Martí de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la medalla Águila de Tlatelolco.