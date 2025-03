En el primer caso, implicaría cambiar el proceso de refinación de Pemex, aunque sólo sea durante la temporada de ozono, pero eso no ha prosperado; en el segundo, se tendría que trabajar para instaurar una norma porque ese tipo de camiones son los que aportan una gran proporción de partículas contaminantes, pero la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes nunca lo hizo .

Más allá de hacer ajustes al programa Hoy no circula para reducir los contaminantes, se requiere de otras medidas que ayuden a mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del valle de México, sostuvo Ricardo Torres Jardón, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agregó que en años recientes el único cambio es que ahora los investigadores pueden platicar con los encargados del tema ambiental a nivel local, y lo que esperamos es que convenzan a los de arriba, porque este año no pinta nada bien, tendremos niveles muy altos de ozono durante la temporada. Toda la cantidad de emisiones sigue aumentando y no se ha logrado abatir .

Manifestaciones no ayudan

Por otra parte, comentó que los bloqueos de calles y avenidas, aunque en menor medida, también contribuyen a que aumenten las emisiones contaminantes, pues está comprobado y no es nuevo que cuando se reduce la velocidad de manera intempestiva el impacto es inmediato.

Torres consideró que sí se requiere aumentar la velocidad de movilidad en la Ciudad de México, porque el tráfico ya nos ganó y se llega a circular a una velocidad de 8 kilómetros por hora, lo que es una barbaridad por las emisiones contaminantes y el consumo energético; una forma de hacerlo sería retirar de la circulación parte de los 5 millones de vehículos, pero no se puede seguir cargando la mano sólo a los automovilistas y no tomar en cuenta otras medidas .