Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de marzo de 2025, p. 10

Lucía tenía 15 días de nacida y lloraba una noche mientras su madre intentaba tranquilizarla: no me la des; no quiero tocarla porque sólo pienso en tirarla de la cuna , dijo fríamente su padre, el abogado Mauricio Efraín Estrada Pérez, quien luego con argucias legales la secuestró para infligir el mayor daño posible a Éricka Contreras Pérez, su ex pareja.

La expresión más cruel de la violencia vicaria puede ser el filicidio. En México, a pesar de que existe una Ley Vicaria desde el pasado 18 de enero, algunos jueces, fiscalías, ministerios públicos o magistrados se niegan a aplicarla. Peor aún, hasta algunos centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como el de Yucatán, rechazan abiertamente usarla.

Esa norma podría salvar vidas si se aplicara de manera preventiva. Los casos de asesinatos de hijos a manos de sus padres son frecuentes en México en comparación con otros países, como España, donde en los últimos años un centenar de menores han sido asesinados por hombres divorciados que buscan hacer mayor daño a sus ex parejas.

La violencia vicaria (violencia por sustitución) es una forma de agresión por interpósita persona y Éricka Contreras Pérez lo sabe, por eso lucha en tribunales y fiscalías por su reconocimiento, a fin de recuperar a su hija, actualmente de seis años.

Aquella primera amenaza de muerte contra Lucía, proferida por su propio padre, sigue retumbando en su mente, al igual que las constantes amenazas en su contra. En los primeros 15 días de posparto, vivió escenas horribles, con el miedo de que su entonces esposo incendiara la casa: “cuando la niña salió del hospital no me dejaba cargarla, no me dejaba darle pecho. Un día en la madrugada, mientras le estaba dando formula, se despertó y me dijo: me voy a salir del cuarto porque si me quedo sólo pienso en ahorcarte .

Fue cuando decidió atender la alerta roja y salir de la casa conyugal: “él ya estaba desquiciado. Era una violencia extrema la que vivíamos. Me decía: te voy a judicializar, te voy a inventar delitos de prisión preventiva oficiosa; tienes que estar pendiente de que los ministeriales no te detengan porque tú no vuelves a ver a Lucía .

Éricka lleva siete meses sin ver a su hija. Mauricio Efraín Estrada Pérez la secuestró el 8 de agosto del año pasado, aprovechando una convivencia de fin de semana, pese a las múltiples denuncias que tiene por violencia de género B1/CJM/B1/00163/2019 y de ser ella la titular de la guarda y custodia de la menor. Las autoridades lanzaron la Alerta Amber en Yucatán con el número AAYUC159/2024.

“Ya no me la regresó. Al pasar las semanas coincidió con el periodo vacacional que estaba en el convenio. Las autoridades me dijeron que me esperara al primero de agosto, pero él no me entrega a mi hija, y el día 8 yo acudí a su domicilio a buscarla. Toco la puerta pidiéndole, rogándole que me deje ver a mi hija. Él me contestaba amenazando con llamar a la policía. Yo escuchaba a mi hija hablarme y llorar.

Cuando llegó la policía, él abrió la puerta y yo entré corriendo. Subo las escaleras y el me alcanza y me tira. El mide 1.90 y yo 1.50; la agresión terminó con 14 lesiones en mi cuerpo. En ese momento, la policía entró en el domicilio. Con toda esa jerga legal que tiene, dijo a los agentes que tenían que retirarme del domicilio, que él podía quedarse con la menor, que yo debía llegar con orden del juzgado familiar, pero los policías hicieron la mediación y me permitieron verla. Lucía me vio llorando y lastimada físicamente. Ese fue el último día que la vi .

El 8 de agosto denunció la sustracción de su hija. La fiscalía de Yucatán envió tres citatorios a Mauricio Efraín para presentarla, pero no lo hizo: a mí me dieron la restitución de mi hija oficialmente el 27 de agosto, es el día que voy con la fuerza pública a buscarla; abrimos cerrojos, entramos a su casa y la encontramos vacía. Entré en desesperación al ver que la fiscalía no la buscaba .

Ese mismo día recibió un aviso de un amparo federal que le otorgaron a su agresor para el resguardo provisional de la niña: el juez federal primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, decide darle a la niña mientras investigan una denuncia sexual que él interpuso; una denuncia falsa que no es contra mí, sino contra una persona de la que solo dio el nombre, no dio apellidos ni datos de ubicación .

El 29 de febrero del año pasado, Éricka interpuso la denuncia por violencia vicaria número UNAD-469/2024; el 9 de agosto la amplió después de la sustracción de la menor y al día siguiente presentó otra en la unidad de investigación y litigación especializada en delitos cometidos contra niños y adolescentes, la FGE/NNA/UNADT-984/2024, por sustracción de menores en la modalidad de retención.