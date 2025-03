Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Domingo 30 de marzo de 2025, p. 6

En su plan estratégico institucional 2025-2029, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insiste en la necesidad de una reforma para fortalecer la autonomía de gestión y financiera de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, y para revisar el alcance de sus acciones e instrumentos, para dotarlos de mayor eficacia. Reconoce que las recomendaciones que emiten no se traducen necesariamente en la eliminación de las causas de las violaciones a las garantías fundamentales.

Esta situación no importaba mayor cosa cuando se creó la CNDH, pero es la mayor evidencia de que en el México de hoy, en medio de las transformaciones logradas y las que están en proceso, ya no cabe ese modelo. No funciona, porque es mera simulación , sostiene.

Por eso, también subraya que trabajan en acciones de prevención. Es tiempo, expone, de dejar atrás el modelo que convenientemente centraba todo en ponerle precio a las violaciones a derechos humanos y dar dinero a las víctimas para conformarlas. La verdad es que estamos frente a nuevos retos y enfrentarlos y sortearlos mejor, nos impone seguirnos transformando .

En este sentido, reitera en que trabajará para lograr la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, una propuesta que Rosario Piedra Ibarra planteó desde principios de 2023.