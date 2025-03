▲ Hamdan Ballal y su familia posan con el Oscar ganado por No Other Land. Foto Afp

Domingo 30 de marzo de 2025, p. 8

Nueva York. Después de recibir críticas por su respuesta inicial al violento ataque contra el codirector ganador del Oscar por el documental No Other Land (No hay otra tierra), Hamdan Ballal, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se disculpó el viernes por no reconocer a Ballal por su nombre.

En una carta enviada a los miembros de la academia, el director general de la organización, Bill Kramer, y su presidenta, Janet Yang, expresaron su pesar por no haber emitido una declaración directa sobre Ballal. Testigos dijeron que el lunes el director del documental fue golpeado por colonos israelíes en Cisjordania y luego detenido por el ejército israelí.

El ataque, que se produjo semanas después de que Ballal y sus compañeros directores ganaran el Oscar a mejor documental largo en los Premios de la Academia, fue ampliamente deplorado por numerosas organizaciones cinematográficas. El miércoles, la academia emitió un comunicado condenando el daño o la supresión de artistas por su trabajo o sus puntos de vista .

Yuval Abraham, periodista y codirector de No Other Land fue muy crítico con esa respuesta, comparándola con el silencio sobre la agresión a Hamdan .

El viernes, más de 600 de los 11 mil miembros de la academia emitieron una carta abierta diciendo que la declaración de la organización se quedó muy corta respecto a los sentimientos que este momento exige . Entre los firmantes estaban Joaquin Phoenix, Olivia Colman, Riz Ahmed, Emma Thompson, Javier Bardem, Penélope Cruz y el director de The Zone of Interest, Jonathan Glazer.

Después de una reunión el viernes de la junta de gobernadores de la academia, Kramer y Yang respondieron con una nueva declaración.