Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 30 de marzo de 2025, p. 15

Sao Paulo., Brasil, la mayor economía sudamericana, está en condiciones a corto plazo de ocupar espacios en la provisión mundial de alimentos, como soya, algodón y carnes, en caso de tener que remplazar en las cadenas de suministros de productos a Estados Unidos ante las nuevas políticas del presidente Donald Trump, opinan expertos brasileños.

En entrevista, el profesor de Economía de la Universidad de Campinas, Antonio Diegues, afirmó que Brasil tiene oportunidades de mostrarse como un proveedor seguro y confiable que “sostenido por el hecho de que tenemos una súper cosecha y de que Estados Unidos lanzó una guerra comercial global y algunos países buscan reducir la dependencia de importaciones de commodities” estadunidenses.