Es una lástima que no podamos usar la bandera. Ganar una medalla es un momento de mucho orgullo y satisfacción que debe presumirse como país. Lo que nos toca es ejecutar muy bien nuestros saltos; lo demás es un tema que compete a las autoridades deportivas, no a nosotros , comentó Randal Willars, especialista en plataforma de 10 metros.

Tras la perfección

Randal se quedó a pocos puntos de subir al podio en la justa gala; un yerro en el último sal-to lo privó de la gloria olímpica, pero no cesará en su intento de lograr una presea.

Tengo la lista de clavados con más grado de dificultad en mi prueba, me enfocaré en acercarme a los 9 y 10 y no fallar. Mi meta es acercarme a la perfección.

El clavadista se tomó un descanso tras la aventura olímpica y en octubre regresó a los entrenamientos. A Guadalajara, aseguró, llegará en perfecta forma física y mental.

Empezar en casa la temporada me motiva y me pone contento. Me costó trabajo volver a mi forma física y después ir progresando con los clavados, pero ahorita me siento bien en el tema de lesiones y con una visión muy clara de lo que quiero para mi carrera.

Aunque faltan cuatro años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el seleccionado ha comenzado a soñar con 2028.

Me siento con ganas de dar lo mejor de mí, crecer, renovarme, ser un mejor deportista y que se refleje en la alberca. Ya desde ahorita se pone la vista en Los Ángeles y para empezar quiero subir al podio en Guadalajara, tanto en lo individual como en sincronizados.

La Copa se llevará a cabo del 3 al 6 de abril en el Centro Acuático Metropolitano. Este certamen marca el regreso de México a la escena global de competencias acuáticas, después de más de una década desde que se organizó por última vez un torneo de esta magnitud en 2013.