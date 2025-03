En ese páramo solitario, cuyos edificios amenazantes aprisionaban a quienes rompen la ley, se levantaba nuestro convento antiguo, severo y separado del mundo y de la vida de todos los días, mi hermana Kitzia, fogosa y muy desenvuelta, no aguantó y desafió a mis padres: Yo no regreso . En cambio, ahí viví yo tres años muy feliz, porque adquirí un espíritu competitivo que no imaginaba tener.

i hermana Kitzia nació en París, el 23 de junio de 1933, y murió el miércoles 26 de marzo de este año, 2025, en Tequisquiapan, Querétaro, a las 8 de la noche. Como escasamente le llevaba yo un año y un mes, de niñas no nos separamos, sino una vez, cuando, por no contagiarla con mi escarlatina, Kitzia (en realidad Sofía) vivió un mes en casa de su madrina, Odette Polroger, dueña del champán Polroger. También nos separamos cuando cumplí 17 años y me quedé interna tres en el Convento del Sagrado Corazón, Eden Hall, en Filadelfia, Estados Unidos.

▲ Kitzia Poniatowska Amor (1933-2025), en una imagen compartida por su hermana Elena. Foto archivo Elena Poniatowska Amor

En la época de Eden Hall, mi hermana y yo fuimos muy cercanas sobre todo en la noche en el dormitorio de 20 camas separadas por cortinas que nos aislaban de la mirada severa de la madre superiora. Un acceso de tos, un grito en medio de una pesadilla, un quejido de dolor se oían a través de un oleaje de respiraciones como se oyen las olas de mar. Kitzia y yo dormíamos en cubículos inmediatos que nos permitían hablar a través de la cortina. Kitzia me daba órdenes: Mañana temprano me haces la cama , y así hice durante un año. Mis padres la obedecieron, mi hermana podía convencer a una piedra. Todos los días, al primer campanazo, yo hacía su cama a velocidad supersónica para evitar que la regañaran, aunque Kitzia, muy hermosa, alta, ágil, nerviosa, mucho más rápida que yo, podía confrontar cualquier situación desfavorable y hacer creer cualquier cosa a un público que la adoraba. Conservó ése poder a lo largo de toda su vida, tanto en Houston, al lado del oftalmólogo Connard Moore, como en su matrimonio con Charles Nin, sobrino de la novelista Anais Nin. Convincente a morir, Kitzia ganó todas las partidas, así como finalmente ganó la gran batalla de su vida y de su muerte en Tequisquiapan.

Yes, yes, yes, Kitzia, of course you know best . Desde niña, rápido iba al baño, rápido se peinaba, rápido estaba formada en la fila lista para hincarse en la capilla a oír misa, rápido conquistaba a Cristo y a la Virgen María y a su Ángel de la Guarda, que siempre terminaba por pedirle perdón a ella. Talentosa como nadie de su generación, Kitzia agotaba todos los recursos y sus oyentes se rendían ante su creatividad y su evidente encanto. Quien se le pusiera en frente llevaba todas las de perder. En el convento, mi hermana era la primera en formarse en la fila de salida al recreo, en la fila de la entrada al comedor, en la fila de la gimnasia al aire libre, en la de la biblioteca en la que consiguió un primer premio por más de 377 horas de lectura, aunque la mayoría fueran novelas de Sherlock Holmes. Rápida, nerviosa, yegua de sí misma, pateaba la rutina con sus cascos de oro, como habrían de patearla más tarde los acontecimientos de una de las vidas más duras que me ha tocado presenciar a pesar de ser niña privilegiada, niña bien , niña dispuesta a enfrentarse a todo, porque mi hermana Kitzia vivió con enorme valentía el accidente en El Dorado y la tremenda y larga despedida de Alejandro, el segundo de los cinco hijos que tuvo.

Desde pequeñas nos vistieron igual, nos peinaron igual, nos bañaron al atardecer en la misma tina, nos sometieron a idénticos rituales, los mismos calzones marca Petit Bateau. ¿Se llamaban barquito para que navegáramos por el Sena? En el ropero nos esperaban vestidos y botitas de agujetas y zapatos de charol para los cumpleaños y días festivos, en los que Kitzia se lanzaba a bailar para todos sin hacerse nunca de rogar.

Kitzia tuvo una devoción especial por Papá, quien tocaba el piano que ella aprendió y hasta compuso algunas obras que interpretó durante toda su vida. Papá acostumbraba poner nuestras manitas sobre las suyas para que nos creyéramos Arturo Rubinstein o Claude Achille Debussy o Francis Poulenc, que mi abuelo invitaba a comer a la casa de la Rue Berton.

En ese hôtel particulier parisino, en cuyas paredes colgaban retratos de Boldini y pinturas atribuidas a Rembrandt, vivimos hasta mis 10 años. Ignorábamos que México existía salvo por las páginas del National Geographic Magazine, y fue una gran sorpresa que Mamá nos dijera, en 1942, que nos iríamos a México. Desde entonces, aunque hemos viajado, sabemos que México nos dará el privilegio de ser nuestra sepultura como fue de bisabuelos y de abuelos y de mi madre, que antes de casarse llevó el apellido Amor.

A mi hermana le deben mucho sus cuatro hijos, quienes ahora pasan grandes épocas de su vida en Tequisquiapan; le deben mucho todos aquellos a quienes cuidó, y siempre extrañaré su voz, su manera de comunicarse conmigo, su mirada cálida y, sobre todo, recordar que es el único ser humano con quien he reído hasta las lágrimas.