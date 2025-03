Después del estreno de Lady Macbeth en 1934, en Leningrado, el compositor que hasta entonces había sido aprobado por el sistema soviético, vivió un momento difícil, pues fue el mismo Stalin quien criticó duramente la obra. En 1936, el diario oficial del Partido Comunista Pravda la consideró embrollo en vez de música . La idea de Shostakóvich de escribir una trilogía sobre la mujer rusa en distintas épocas quedó sin realizarse.

Para cualquier artista, vencer una dificultad de este tipo es importante para crear algo grande. No solamente música, sino también en otras artes como literatura o pintura , opinó Migran Agadzhanyan. Todos aquí tienen una opinión de quién era Stalin, pero si no hubiera existido como era, no tendríamos a este Shostakóvich y no habríamos tenido tantas protestas en su música. Sin esto no existiría el octavo cuarteto, el cual describe la escena de un hombre que está sentado sobre una maleta frente a una puerta, esperando a que llegue la KGB; es prácticamente autobiográfico .

Agregó que el compositor retó al poder . Aclaró que sin apoyar al partido o la política, hay que entender que de algún modo Shostakóvich se lo buscó, porque cambió muchas cosas en la novela de Leskov. El erotismo en las novelas rusas es recatado .

La asistencia del director de orquesta, quien forma parte del Teatro Mariinsky, inauguró el ciclo Diálogos Mariinsky-Cenidim: un viaje por la ópera, en el que el cantante y músico continuará charlando cada dos meses en sesiones que se transmitirán por canales en Internet, entre ellas YouTube, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim). La grabación de esta primera conferencia, que también se transmitió en vivo por Canal 23, está almacenada para su reproducción gratuita.