Alejandra Ortiz Castañares

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 30 de marzo de 2025, p. 3

Londres. Gabriele Finaldi, director de la Galería Nacional de Londres, presentó a José María Velasco como el artista más importante del siglo XIX en México en ocasión de la apertura de la primera exposición dedicada en ese país al paisajista mexicano, la cual permanecerá hasta el 17 de agosto.

La muestra ha roto con el molde de la anglosfera, que esta pequeña sala ya había desafiado al conceder un espacio a artistas australianos y estadunidenses del siglo XIX. Por ello, es especialmente relevante esta incursión en el mundo latinoamericano del mismo periodo, que establece un diálogo global, pero seguro.

Velasco trabajó en los mismos años que los impresionistas, movimiento familiar para el gran público que frecuenta el museo. Además, México, tras independizarse de España, se convirtió en un país de gran interés comercial y cultural para el Reino Unido.

El puente hacia los pintores románticos, exploradores y arqueólogos británicos fue natural. Sus expediciones permitieron interpretar y divulgar las primeras vistas de los paisajes y la arqueología mexicana que el público londinense pudo conocer.

Un pionero en este sentido fue William Bullock, naturalista, pintor y coleccionista, quien llegó a México en enero de 1823, cuando el país acababa de alcanzar su independencia y atravesaba una gran inestabilidad política.

Bullock había abierto en 1812 la galería más popular de Londres en la calle Piccadilly. En abril de 1824 −un mes antes de que la Galería Nacional abriera sus puertas− organizó lo que probablemente fue la primera exposición pública de arte mexicano, tanto antiguo como contemporáneo. La muestra incluyó piezas arqueológicas que hoy forman parte del acervo del Museo Británico. Además, publicó el libro Six Months and Travels in Mexico (1824), que se vendió rápido y como pan caliente.

Su hijo, a petición del gobierno mexicano, instaló su caballete en el techo de la catedral para hacer bocetos panorámicos del Valle de México, dominado al fondo por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Posteriormente, estos bocetos dieron forma a una inmensa pintura continua dividida en dos partes, con una extensión total de 250 metros cuadrados, según esclareció hace años Michael P. Costeloe en un estudio.