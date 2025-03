Merry MacMasters

Domingo 30 de marzo de 2025

Desde el primer momento en que la pintora oaxaqueña Siegrid Wiese (1980) conoció la obra del artista ruso mexicano Vladimir Kibálchich Rusakov (1920-2005), Vlady, vio reflejado en ella su propio espíritu . Fue algo mágico ; la impactó y marcó tanto, que decidió tomarlo como maestro y gurú.

Encontrar a Vlady fue como una linterna que me indicó el camino, porque los 25 años que llevo de pintar siempre habían sido de búsqueda y experimentación. Sé hacia dónde quiero ir; sin embargo, a veces no sé cómo. Vlady me dio esa claridad , señala a La Jornada con motivo de Siegrid Wiese y Vlady: Coloquio de los pinceles, exposición montada en el Centro Vlady, recinto perteneciente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Además de arrojo y trazo seguro , Wiese se percató de que las cosas se pueden hacer desde el alma, que tienen mucho valor y pueden llegar a grandes escenarios, como la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Me dio mucha fe ver a Vlady en esos muros grandísimos. Como no me identifico con la escuela oaxaqueña, siempre me he sentido como un bicho raro. Encontrar a Vlady fue ¡guau!, claro, sí hay personas que han hecho las cosas desde adentro y que las llevan a esos niveles .

La primera vez que Wiese vio la obra del pintor fue en un libro en la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca; le voló la cabeza . Realizaba una investigación sobre el muralismo al fresco, porque le habían invitado a hacer un mural en Polonia con su maestro de fresco, Jesús González Gutiérrez. En cuanto pudo, viajó a la Ciudad de México para conocer la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Fue una experiencia muy emotiva. Se me salieron las lágrimas. Pude sentir mi alma en la obra de Vlady. He regresado muchas veces. Después, supe de la existencia del Centro Vlady , relata.

Establecer una conexión tan fuerte con la obra de otro pintor no es del todo común: Acomodé la obra de Vlady a mi espíritu porque tenía otro tipo de ideas. Siento que todos los artistas pintamos lo que somos. Encontré una vibración muy importante de espíritus cuando él hacía su obra. Era algo auténtico, sin ganas de comercializarlo. Vender no era prioridad, algo en que coincido. Vlady quiso dejar constancia de una etapa en México, lo que percibió .