Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 30 de marzo de 2025, p. 24

Vecinos del Parque Japón, ubicado en la colonia Ampliación Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, ratificaron el rechazo a la construcción de la Utopía al reprochar que desconocen el proyecto del que hasta el momento no han sido consultados y no tenemos información que garantice que no se va tocar un solo árbol , afirmó Israel Rea, uno de los activistas.

No contamos con un dictamen de impacto ambiental, no hay estudio de vialidad y en la zona hay desabasto de agua , enlistó el residente de la colonia Águilas Pilares, al criticar que en el parque se mantengan con malla ciclónica las áreas que pretenden intervenir en las que, aseguró, se encuentran decenas árboles, y aunque el kiosko no estaba dentro del cerco fue derribado.