ará unos 40 años, obtuve una grata enseñanza de la maestra Graciela González Mendoza. “Figúrate, Fer –dijo Chela–: la otra tarde sucedió algo que me sorprendió. Pregunté a los chamacos ‘¿qué quieren que hagamos hoy?’ Inmediatamente tomó la palabra un chico muy inquieto, de esos que suelen clasificarse de problemáticos. De sopetón, con desparpajo, soltó: ‘nada’.” Hasta ahí el preámbulo de lo que me contó la maestra. Y es que, Chela, durante algún tiempo, por motivos que no vienen a cuento, terminado su trabajo como directora de la escuela Manuel Bartolomé Cossío, se trasladaba para atender un grupo vespertino en una primaria pública en Tlalpan. La sesión de referencia transcurrió en una calurosa primavera, razón poderosa para que un chico –lamento no poder identificarlo por su nombre–, con toda sinceridad, manifestara su inquietud por no hacer nada.

Con todo colmillo, Chela atajó al muchacho: Está bien, fulanito, eso es lo que quieres tú; veamos qué opinan tus compañeros . Una niña se sumó al nada, y después de ella siguió una retahíla de voces que no dejaron de pronunciarse por no hacer nada. Chela, convencida de que uno de los postulados de Freinet consiste en que la clase se oriente por los intereses de los estudiantes, a quienes hay que darles la palabra, se dio por enterada de que el trabajo de esa tarde iba a estar impregnado por la palabra nada . La maestra también, cosa a la que estaba acostumbrada, asumió el riesgo –otra de las características de la pedagogía Freinet–; se aventuró a trabajar con los críos en el tema del nada, aunque ni el programa ni el libro de texto lo incluían. Lo que quiero decir es que fue hasta ese momento cuando la maestra, igual que sus niños, supo de qué iba a tratar la sesión. Eso es saber improvisar con buen sentido, a través del tanteo experimental, también propuesta de Freinet.