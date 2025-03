¿L

os Decretos vEjecutivos anunciados por la presidenta Sheinbaum (19/3/25) para rescatar los beneficios Fovissste de la retirada iniciativa-Issste-2025 enmendarán su pobre arquitectura jurídica y evitarán extender un cheque en blanco a los trabajadores con cargo a su patrimonio-vivienda? Para eludir malentendidos , como los de la iniciativa retirada, convendría que la Presidencia los diera a conocer antes de decretarlos. El artículo 107 constitucional garantiza amparos frente a ellos.

También es cierto que las quitas y congelamientos , aunque muy bienvenidas, no formaban parte de la iniciativa retirada. Este programa –que ya existía– fue mejorado y anunciado por la vocal ejecutiva del Fovissste después de la iniciativa, el 10/2/24.

Por su exposición de motivos y proyecto de decreto, la retirada iniciativa contiene una apresurada manufactura y pobre arquitectura jurídica atribuible a la Consultoría Jurídica del Ejecutivo Federal (Ernestina Godoy). ¿Cómo pudo someterse a firma de la Presidenta semejante propuesta?

Ella buscaba que en el financiamiento sean regresadas a Fovissste la adquisición-construcción-rehabilitación y renta para que sea barata/suficiente y cumpla con las necesidades de los trabajadores, como señala la Constitución .

Decía todo porque proponía cumplir ese derecho de los servidores públicos y que Fovissste adquiera-rehabilite y construya viviendas para ser vendidas, o arrendadas a precios accesibles ; adquirir o urbanizar terrenos para unidades habitacionales; demoler vivienda o inmuebles que adquiera para rehabilitar-construir e invertir en la administración, operación y mantenimiento de conjuntos habitacionales que construya, adquiera o arriende.

También, facultar al vocal ejecutivo-Fovissste para presentar a la Comisión Ejecutiva-Issste programas de adquisición-rehabilitación y construcción de vivienda para ser vendida-arrendada y facultar a Junta Directiva-Issste, con el fin de determinar procedimientos para la adquisición-rehabilitación-venta-renta-construcción y arrendamiento.