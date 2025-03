Para Ucrania, la tregua energética comenzó el 25 de marzo y, desde entonces, no ataca ninguna instalación rusa del sector, a diferencia de Rusia, asevera, que lo hizo ocho veces desde el 18 de marzo. Kiev lee a su manera la iniciativa marítima: sostiene que los buques de guerra rusos no deben entrar en la parte oriental del mar Negro y pregunta quién y cómo va a verificar que los graneleros no portan armas. Insiste en algo que rechaza Rusia: la moratoria de no atacar a las embarcaciones también se refiere a infraestructura naval.

Nada se podrá avanzar mientras Washington, Moscú y Kiev interpreten cualquier eventual entendimiento sólo como más convenga a cada uno.