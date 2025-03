esde hace aproximadamente 20 años el horror de la desaparición de personas se instaló en México y, a partir de ese momento, cada tanto surgen episodios que por su crueldad y deshumanización conmueven a la sociedad entera. Pero Teuchitlán destapó algo más. La magnitud de lo encontrado en el rancho Izaguirre, a sólo 50 minutos de Guadalajara, acercó el infierno a sectores de la población que no se habían conmovido y sacó a las calles a personas que no se habían sentido vulneradas. Teuchitlán generalizó el miedo. Y, lejos de paralizar, movió conciencias y unió colectividades dispersas. Pero falta.

Las redes sociales se llenan ahora de rostros de hombres y mujeres que no están y son buscados. Algunos colectivos unen sus voces y propuestas; otros hacen sus propios pronunciamientos, pero no hay ninguno callado. Forzaron al gobierno federal a tocar el tema. No los han recibido en Palacio Nacional, pero ya no pueden negarlos.

Ante lo que calificaron como la ausencia de disposición del gobierno, decenas de colectivos anunciaron que iniciarán un proceso de consulta propio, para elaborar sus propuestas en materia de desaparición y localización de personas, pues se niegan a someterse a un desgaste infructuoso buscando un espacio de diálogo .

De abajo, de las propias familias que han llevado a cabo las búsquedas siguiendo huellas e indicios, vendrán los caminos. Sin ellas, nada.

