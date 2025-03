Marx no se equivocó

e leído el editorial del día de ayer de La Jornada, y puedo decir que Karl Marx no se equivocó: la última fase del capitalismo es el fascismo. Mientras éste avanza posicionándose en el mundo, la izquierda tiende a derechizarse, o a alinearse, al discurso de la ultraderecha bajo justificaciones revolucionarias. La Europa medieval y los Estados Unidos marcantista, se están alineando para llevar a cabo una tercera guerra mundial en contra de sus opositores, de los que piensan más en los pueblos y en los pobres, en la libertad de Palestina, o el fin del bloqueo comercial contra Cuba; los que están a favor de los derechos de las mujeres y del movimiento LGBT+ o en contra del racismo y el clasismo. Ante esto, no queda más que la unidad de los siempre agredidos y sometidos, para, desde una perspectiva de fortaleza, enfrentar la situación y resistir los embates del fascismo. ¡No pasará!

Raymundo Colín Chávez

Issste no protegió datos personales

En días pasados recibí una llamada de la señora Cintia Salas para elaborar mi folio electrónico del Issste y actualizar mis datos, según me informó, en avenida Cuauhtémoc número 24; nunca me dijo que se trataba de venderme un seguro de GNP, con un pago de 3 mil pesos mensuales. Sin embargo, tenían todos los datos, según la subdirección de afiliación y vigencia de derechos y el sistema nacional de afiliación y vigencia de derechos del Issste: mi nombre, número telefónico, cotizaciones, datos que sólo tiene el Issste; me pregunto ¿a quien más han entregado información sobre mi persona?, ¿quién la proporcionó? El traslado a dicho lugar implicó pasajes desde el estado de México y un día perdido. Creo que es información que puede servir a otras personas para no caer en esta trampa, y para una investigación y deslinde de responsabilidades.

Emilio Vivar Ocampo

Imagen de El Cuau quedó dañada, opina

El buen aficionado al futbol hubiera preferido conservar en la memoria las buenas actuaciones de Cuauhtémoc Blanco como futbolista que fue y no de su improvisación como político con resultados francamente lamentables Aun con el arropamiento que se le dio para que no enfrentara a la justicia por una denuncia por agresión sexual que existe en su contra, pienso que su imagen como ser humano finalmente resulta dañada y de esta justa percepción social ni el fuero lo salva.

Benjamín Cortés V.

Invitaciones

Para qué votar el 1º de junio

Brújula Metropolitana invita al Conversatorio ¿Para qué votar el 1º de junio? Los beneficios de la primera elección ciudadana de los impartidores de justicia , con el maestro José Ramón Puente.

La cita es hoy a las 17 horas, en Misantla 11, colonia Roma Sur (Central Campesina Cardenista), a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec. CDMX. Entrada Libre. Informes: 55-5275-6418, [email protected] Laura Nava y Fabián Zavala