Por ello, la impartidora de justicia le otorgó el 19 de marzo la suspensión definitiva y le impuso el pago de una garantía de 50 mil pesos; no obstante, sólo publicó el sentido de su resolución, pero no difundió el expediente con los motivos del fallo, ni los efectos de la medida cautelar.

Pero no sólo eso, en su demanda, el ex funcionario reclamó la orden de comparecencia y presentación, así como la ejecución del arresto.

Juan Bernardo Corona Martínez, quien fue el segundo ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del ex gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que una jueza de control del Reclusorio Oriente libró en su contra por el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad y por el cual cuatro ex colaboradores del michoacano ya fueron vinculados a proceso.

A principios de marzo, la jueza Sánchez Nava, vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a cuatro ex funcionarios de Michoacán que colaboraron con Aureoles Conejo en el desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en esa entidad.

Los ex servidores públicos que fueron procesados y por administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa son Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP.