Julio Gutiérrez y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 29 de marzo de 2025, p. 15

La guerra arancelaria mundial que ha emprendido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó descalabros al cierre de la semana en la gran mayoría de los mercados financieros mundiales. Las principales bolsas como Wall Street, el índice paneuropeo STOXX 600 y la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron fuertes retrocesos, lo que golpeó al tipo de cambio e impulsó el valor del oro como activo seguro ante un escenario económico incierto y un marcado riesgo de estanflación de las finanzas estadunidenses.

Al cierre de la jornada cambiaria de este viernes, la última de la semana, el tipo de cambio interbancario reportado por el Banco de México (BdeM) se situó en 20.41 unidades por billete verde, lo que representó una depreciación de 0.5 por ciento o una pérdida de 11 centavos respecto al cierre de ayer.

Durante la última sesión de esta semana, el tipo de cambio tocó un máximo de 20.46 pesos por dólar y un mínimo de 20.33 unidades por billete verde.

El lunes, el tipo de cambio interbancario reportado por el banco central cotizó en 20.05 pesos por dólar, con lo que al cierre de la semana, la divisa nacional perdió 1.7 por ciento o el equivalente a 36 centavos.

A mitad de semana, el presidente Trump dio a conocer que aplicará aranceles a los autos que no son fabricados en Estados Unidos y algunas autopartes, todo ello bajo la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, con motivo de seguridad nacional. Dichas medidas, de las cuales todavía se desconoce si México será incluido o no, entrarán a partir del 3 de abril para los autos y para autopartes en una fecha no posterior al 3 de mayo del presente año.

Mientras tanto, las acciones de Wall Street cayeron el viernes debido a que las señales de tensión entre los consumidores estadounidenses se sumaron a los temores de que Estados Unidos se encamine hacia un episodio de estanflación (inflación elevada, estancamiento del crecimiento económico y un elevado desempleo), reportó el medio inglés especializado Financial Times.