Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 29 de marzo de 2025, p. a11

La contienda del año pasado que disputó Brandon Moreno en la Ciudad de México cambió por completo su carrera y su mentalidad. En ese entonces, el tijuanense llegaba como campeón del mundo de la UFC y se vio sorprendido por una derrota; un doloroso traspié que lo llevó incluso a una pausa de nueve meses. Ahora retorna a la capital, ya sin presiones, sólo con la intención de seguir demostrando su habilidad en las artes marciales mixtas.

Estoy muy emocionado, muy contento. ¡Cabrones, lo hicimos de nuevo, perros. Aquí estamos, siento una vibra increíble , gritó con euforia Moreno para cerrar una conexión que ha creado con los aficionados que lo apoyaban de cara la función de hoy en la Arena Ciudad de México, donde será estelar en un duelo contra el australiano Steve Erceg.

Moreno se mostró ayer relajado en el pesaje –donde marcó sin problemas las 125 libras de peso mosca–, pero sobre todo en el careo frente a Erceg. Con la bandera mexicana como símbolo de orgullo y una sonrisa incluso amistosa se paró frente a su rival, quien también respondió de manera afable, una respuesta diplomática al estar en casa del adversario.

La función de este sábado será la cuarta ocasión en la que Moreno pelea en México bajo la firma de la UFC. No obstante, hasta ahora no ha logrado salir con un triunfo, pues ha sufrido dos derrotas y conseguido un empate.

Pese a los resultados adversos la afición aún lo aclama. Moreno, Moreno , rugieron cientos de seguidores en reconocimiento a quien fuera el primer campeón del mundo de la UFC nacido en México.

No siento ninguna deuda con nadie, ya les he dado muchas alegrías a los aficionados. He tenido que picar la misma piedra muchas veces para llegar adonde estoy y eso no me incomoda. Estoy disfrutan-do más ahora y listo para lo que traiga esta pelea , sentenció Moreno en el día de medios.

Lazy Boy falla en la báscula

En tanto, Ronaldo Lazy Boy Rodríguez, acostumbrado a la polémica, ahora desató la controversia por una falta de disciplina. El chiapaneco no pasó la prueba de la báscula antes de su enfrentamiento contra el peruano Kevin Borjas pactado en peso mosca.

Lazy Boy marcó 127 libras (57.60 kilogramos), apenas una libra (453 gramos) por encima del peso reglamentario para la división mosca. Si bien el mexicano tenía una oportunidad más para bajar y dar el peso pactado, su equipo prefirió no subir de nueva cuenta a la báscula, pues es poner en riesgo al peleador.

Para salvar la contienda, Lazy Boy se vio obligado a negociar y ceder 20 por ciento de su bolsa a Borjas, quien por ahora aceptó el acuerdo para llevar a cabo la batalla pese a la diferencia de pesos.

Pese a no cumplir con el peso, Rodríguez se mostró despreocupado en el careo con Borjas. Subió a la báscula presumiendo sus músculos, dejando en claro que como sea saldrá a ganar.

Fue el único de los peleadores que falló en la romana, pues todos los demás consiguieron dar el peso requerido. Sólo Manuel Loco Torres sufrió un poco para marcar las 156 libras de peso ligero y asegurar el combate contra el estadunidense Drew Dober.